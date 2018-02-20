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'den 'ye çağrı

, GK'de sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve 'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 20:34
Filistin'den BM'ye çağrı

Devlet Başkanı , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (GK) hitabında, - sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi.

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini ''uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet'' olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun ''çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması'' olduğunu vurguladı.

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, ''Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Filistin'den BM'ye çağrı
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