İran'da düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

İran devlet televizyonu IRINN'e göre, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında düşen Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazının bulunduğunu söyledi.

Helikopter ve insansız hava araçlarıyla enkaz yerinin tespit edildiğini belirten Şerif, uçağın Nukul Köyü kırsalında Dina Dağı'nın 4 bin metre yüksekliğinde görüldüğünü, arama kurtarma ekiplerinin bu noktaya sevk edildiğini kaydetti.



KURTULAN OLMAMIŞTI

Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüş, uçaktaki biri çocuk 60 yolcu ile 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu.