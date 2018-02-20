Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İtalya'da seçim öncesinde siber saldırı uyarısı

'da öncesinde uyarısı

'da, 4 Mart'ta düzenlenecek genel leri etkilemeye yönelik "örtülü kampanya" ve lara karşı uyarı yapıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 17:05
İtalya'da seçim öncesinde siber saldırı uyarısı

Başbakanı Paolo Gentiloni ve Güvenlik İstihbarat Bölümü Genel Direktörü Alessandro Pansa, Başbakanlık'ta (Palazzo Chigi), Güvenlik İçin Bilgi Politikası Yıllık Raporu'nu açıkladı.

Gentiloni, burada yaptığı konuşmada, İtalya'da "devleti yıkmaya çalışma mikrobunun" tekrardan yayılabileceğini belirterek, "Sosyal huzursuzlukların şiddetle dışa vurumu ve şiddet içerikli siyasi aşırıcılık gibi iç radikalleşme risklerine karşı savaşmalıyız. Bir saldırı olmadan herkes gösteri yapma özgürlüğüne sahiptir." dedi.

Raporda, ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel leri etkilemeye yönelik "örtülü kampanya"lara ve lara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, konuyla ilgili "yüksek bir risk" bulunduğu bildirildi.

DEAŞ UYARISI

Raporda ayrıca İtalya'daki terörizm tehlikesinin "somut ve güncel" olduğu kaydedildi.

İtalya'nın 'ın hedeflerinden olduğu ifade edilen raporda, özellikle "yurt içinde gelişen aşırılıkçıların" yarattığı tehlikeye vurgu yapıldı.

Yabancı savaşçı tehlikesinin altının çizildiği raporda, yine de 2017'de İtalya'dan savaş bölgelerine yeni bir yabancı savaşçı geçişinin kaydedilmediğine işaret edildi.

Raporda, DEAŞ'ın İtalyanca hasmane mesajlar yayınladığına dikkat çekilerek, terör örgütünün "İtalyanca konuşan ve radikalleşmiş İtalyan üyeleriyle inançlarını yayma, İtalya'dan sınır dışı edilmiş yabancı savaşçı ve kişilerle bağlantı kurma" gibi faaliyetler yürüttüğü bildirildi.

DEAŞ'ın 2017 yılında Avrupa'da 18 eylem gerçekleştirdiği ve halen Batı ülkelerine saldırma potansiyeli bulunduğu aktarılan raporda, örgütün Suriye ve Irak'ta kaybettiği bölgelerin "bireysel eylem" propagandasına ağırlık vermesine sebep olduğu ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da seçim öncesinde siber saldırı uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN