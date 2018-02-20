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Katil Esad yine sivilleri katletti

Suriye'deki rejiminin, abluka altında tuttuğu bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi yaşamını yitirdi, 325 kişi de yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 01:56
Katil Esad yine sivilleri katletti

merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin son 24 saat içinde 'ya düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaklaşık 400 kişi, saldırılardan doğrudan etkilenmiş oldu.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak 'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Katil Esad yine sivilleri katletti
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