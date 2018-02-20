Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Suriye’de ateşle oynamayın

Suriye’de ateşle oynamayın

Rusya Lavrov, “ABD, PYD’yi kullanarak Suriye’yi bölmeye yönelik adımlar atıyor” derken, İran Dışişleri Bakanı Zarif de “ABD, Suriye’yi işgal için PYD’yi kullanıyor” dedi

Giriş Tarihi: 20.2.2018
Suriye’de ateşle oynamayın
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD/ PKK'yı desteklemesine eleştiriler gelmeye devam ediyor. Rusya ve İran'dan ABD'nin Suriye politikalarına sert tepkiler geldi. Rusya ile İranlı mevkidaşı , 'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nde gündemi değerlendirdi. Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, Washington'ı ateşle oynamamaya çağırdı. Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullandığını da söyledi. Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Lavrov, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz" dedi. Lavrov, "ABD, PYD'yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye'yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD'yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz." dedi. Lavrov, "ABD'nin özellikle sahada, Fırat Nehri'nin doğusunda, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında, Suriye'yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz. ABD'nin, Suriye'de tek amacının 'la mücadele olduğuna yönelik güvencesini tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor" diye konuştu.

"DÜŞÜNCESİZCE ATILAN ADIM"
İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi "kara gücü" gibi kullanmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Suriye'deki varlığını "çok tehlikeli" olarak niteleyen Washington politikasının düşüncesizce yapıldığını dile getiren Zarif, PYD/ PKK'yı işaret ederek ABD'nin, Suriye'nin bazı noktalarını işgal etmek amacıyla dar görüşlü bakış açısıyla bazı azınlıkları kendi kara kuvvetleri gibi kullanma çabası içinde olduğuna dikkati çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye’de ateşle oynamayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN