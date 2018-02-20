Suriye’de ateşle oynamayın

ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD/ PKK'yı desteklemesine eleştiriler gelmeye devam ediyor. Rusya ve İran'dan ABD'nin Suriye politikalarına sert tepkiler geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif
, Moskova
'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nde gündemi değerlendirdi. Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmeye yönelik eylemlerinden endişe duyduğunu belirterek, Washington'ı ateşle oynamamaya çağırdı. Lavrov, ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullandığını da söyledi. Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Lavrov, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik adımları endişeyle takip ediyoruz" dedi. Lavrov, "ABD, PYD'yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye'yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. ABD'yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz." dedi. Lavrov, "ABD'nin özellikle sahada, Fırat Nehri'nin doğusunda, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında, Suriye'yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz. ABD'nin, Suriye'de tek amacının DEAŞ
'la mücadele olduğuna yönelik güvencesini tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor" diye konuştu. "DÜŞÜNCESİZCE ATILAN ADIM"
İran
Dışişleri Bakanı Zarif ABD'nin Suriye'deki bazı noktaları işgal etmek amacıyla bu ülkedeki azınlık grupları kendi "kara gücü" gibi kullanmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin Suriye'deki varlığını "çok tehlikeli" olarak niteleyen Washington politikasının düşüncesizce yapıldığını dile getiren Zarif, PYD/ PKK'yı işaret ederek ABD'nin, Suriye'nin bazı noktalarını işgal etmek amacıyla dar görüşlü bakış açısıyla bazı azınlıkları kendi kara kuvvetleri gibi kullanma çabası içinde olduğuna dikkati çekti.