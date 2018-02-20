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'öldü' iddialarına cevap verdi!

Beyazperdenin Rocky ve Rambo filmleriyle hafızalara kazınan aktörü 'nin, milyonlarca hayranının yüreği ağzına geldi. da yayılan ve 71 yaşındaki aktörün öldüğüne ilişkin söylentiler, Stallone'nin dünyanın dört bir yanındaki sinemaseverleri telaşlandırdı. Ünlü aktör sosyal medyayı sallayan bu haberlerin ardından, hesabından açıklama yaparak, 'lütfen bu aptallığı görmezden gelin' çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 10:27
Sylvester Stallone 'öldü' iddialarına cevap verdi!

Facebook'ta başlayan ve Stallone'nin hayatını kaybettiğini ileri süren iddia, da hızla yayıldı. İşin ilginç yanı böyle bir iddianın bundan 18 ay önce , 2016 yılının Şubat ayında da gündeme gelmesiydi. O dönemde de 'nin Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu ileri sürülmüştü. Haber kısa süre sonra yalanlanmıştı.

Benzer bir durum bugün de birkaç saat önce tekrarlandı. Facebook'ta başlayıp tüm sosyal medyaya dağılan bu söylentinin, ünlüler hakkında sahte "ölüm " haberleri yapan bir internet sitesinden kaynaklandığını sanılıyor.

Bu söylentinin yayılmasından sonra milyonlarca Twitter kullanıcısı birbirine Stallone'nin gerçekten ölüp ölmediğini sormaya başladı. Şu ana kadar Sylvester Stallore cephesinden bu söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bu kez de haberin sahte olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.



SYLVESTER STALLONE'DEN AÇIKLAMA

Ünlü aktör sosyal medyayı sallayan bu haberlerin ardından, hesabından açıklama yaparak, 'lütfen bu aptallığı görmezden gelin. Hayattayım, iyiyim, mutluyum ve sağlıklıyım.' ifadelerini kullandı.

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Sylvester Stallone 'öldü' iddialarına cevap verdi!
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