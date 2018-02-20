Sylvester Stallone 'öldü' iddialarına cevap verdi!

Facebook'ta başlayan ve Stallone'nin hayatını kaybettiğini ileri süren iddia, sosyal medyada hızla yayıldı. İşin ilginç yanı böyle bir iddianın bundan 18 ay önce , 2016 yılının Şubat ayında da gündeme gelmesiydi. O dönemde de Sylvester Stallone'nin Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu ileri sürülmüştü. Haber kısa süre sonra yalanlanmıştı.

Benzer bir durum bugün de birkaç saat önce tekrarlandı. Facebook'ta başlayıp tüm sosyal medyaya dağılan bu söylentinin, ünlüler hakkında sahte "ölüm " haberleri yapan bir internet sitesinden kaynaklandığını sanılıyor.

Bu söylentinin yayılmasından sonra milyonlarca Twitter kullanıcısı birbirine Stallone'nin gerçekten ölüp ölmediğini sormaya başladı. Şu ana kadar Sylvester Stallore cephesinden bu söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bu kez de haberin sahte olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.





SYLVESTER STALLONE'DEN AÇIKLAMA

Ünlü aktör sosyal medyayı sallayan bu haberlerin ardından, Instagram hesabından açıklama yaparak, 'lütfen bu aptallığı görmezden gelin. Hayattayım, iyiyim, mutluyum ve sağlıklıyım.' ifadelerini kullandı.