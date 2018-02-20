Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın konvoyundaki gazetecilerin sürücüsü silahla yakalandı

'ın konvoyundaki gazetecilerin sürücüsü silahla yakalandı

Başkan Donald 'ın konvoyunda basın mensuplarını taşıyan minibüsün sürücüsü, güvenlik taraması sırasında silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.2.2018 09:46
Trump'ın konvoyundaki gazetecilerin sürücüsü silahla yakalandı

Olay, konvoyun 'ın Florida'daki konutu Mar-a-Lago'dan ayrılması sırasında yaşanırken, Mar-a-Lago konutunun karşısındaki caddede bulunan park alanında, basın minibüslerinin başkanlık konvoyuna katılmasından bir saat kadar önce güvenlik taramasının yapıldığı belirtildi.

Muhabirler, konvoya ait minibüse binmeden önce sürücünün kişisel silahını kendi aracında bırakmayı unuttuğunu söyledi.

"SİLAH KANUNA UYGUN"

ABD Güvenlik Servisi olayı doğrularken, sürücünün silahının kanuna uygun olduğunu da belirttiler.

ekibi, olayın ardından tüm sürücülerin değiştirildiğini açıkladı. Basın mensupları minibüslere geri alındığı sırada sürücü bir yetkili tarafından sorgulanıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın konvoyundaki gazetecilerin sürücüsü silahla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN