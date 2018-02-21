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Donanmasından "3. köprü" paylaşımı dikkat çekti

donanması, Carney destroyerinin 'e sevk etti. Donanma güçlerinin twitter sayfasında USS Carney'in Karadeniz'e girişinin "" fotoğrafı ile duyurulması dikkat çekti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 13:11
ABD Donanmasından 3. köprü paylaşımı dikkat çekti

ile arasında üzerinden yaşanan karşılıklı hamleler, sosyal medyaya da yansıdı. ABD donanması Carney isimli destroyerini Karadeniz'e gönderdi. Donanmanın twitter hesabında destroyerin Karadeniz'e sevk edilişinin duyurulduğu paylaşımda ise fotoğrafı kullanıldı.



SAVAŞ GEMİSİNİN BURNUNDA BİR AMERİKAN ASKERİ

Avrupa'daki ABD Donanması güçlerinin twitter hesabında kapak olan fotoğrafta savaş gemisinin burnunda silahın başında dürbünle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakan bir görülüyor.

USS Carney ile birlikte ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısının 2'ye çıktığı kaydedildi.

Suriye’de ateşle oynamayın

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ABD Donanmasından "3. köprü" paylaşımı dikkat çekti
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