ABD Donanmasından "3. köprü" paylaşımı dikkat çekti

ABD ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden yaşanan karşılıklı hamleler, sosyal medyaya da yansıdı. ABD donanması USS Carney isimli destroyerini Karadeniz'e gönderdi. Donanmanın twitter hesabında destroyerin Karadeniz'e sevk edilişinin duyurulduğu paylaşımda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü fotoğrafı kullanıldı.







SAVAŞ GEMİSİNİN BURNUNDA BİR AMERİKAN ASKERİ



Avrupa'daki ABD Donanması güçlerinin twitter hesabında kapak olan fotoğrafta savaş gemisinin burnunda silahın başında dürbünle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakan bir Amerikan askeri görülüyor.

USS Carney ile birlikte ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısının 2'ye çıktığı kaydedildi.