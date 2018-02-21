Hollanda’ya ‘Ermeni’ taslağı tepkisi

Hollanda
'da Türklerin kurduğu Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu, ülkede 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kuzu, koalisyon partilerinin mecliste Ermeni konusu ile ilgili bir oturum yapmadan bunu medya aracılığı ile gündeme getirmesinin enteresan olduğunu belirterek, "Daha iki ay önce aşırı sağcı Özgürlükler Partisi konuyla ilgili sunduğu öneri koalisyonda bulunan partilerdeki bazı milletvekilleri tarafından desteklenmemişti. Bunu telafi ederek Hollanda'da yaşayan Ermeni halkından oy toplamak için yerel seçimler öncesi gündeme getiriyorlar" dedi.