Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İran, Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu

, 'a ait balıkçı teknelerini durdurdu

güvenlik güçleri, durdurduğu 'a ait 2 balıkçı teknesindeki 10 kişiyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 12:22
İran, Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu

karasularında avlanan 2 balıkçı teknesinin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu ve 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Hürmüzgan eyaleti Sınır Komutanı Ali Asgar Hurremrevi, eyalete bağlı Parsiyan ilçesi sahilinde avlanan Katarlı 2 balıkçı teknesinin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu ve 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Teknelerde toplamda 400 kilogram balık bulunduğunu dile getiren Hurremrevi, gözaltına alınan kişilerin adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran, Katar'a ait balıkçı teknelerini durdurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN