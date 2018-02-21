İslam Ülkeleri, çocuklar için Fas’ta toplandı

İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISECO) tarafından düzenlenen "Güvenli Bir Çocukluğa Doğru" temalı konferans bugün başladı.

Konferansta Fas Kraliyet mesajı, İnsan Haklarından Sorumlu Fas Devlet Bakanı Mustafa Ramid tarafından katılımcılara sunuldu.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatından çocuklardan sorumlu bakanlar, bölgesel ve uluslar arası devlet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek toplantıda İİT üye ülkelerinden birçok bakan, bakanlık temsilcisi, kamu kuruluşları ve STK yetkilisinin katıldığı konferansta, "çocuklara yönelik şiddet, İslam ülkelerinde çocuk işçiler ve güvenli bir çocukluk için yapılacak projeler" ele alınacak.