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'ın başkenti Rabat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin katılımıyla 5. tan Sorumlu Bakanlar Toplantısı Fas Kralı 6. Muhammed başkanlığında başladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 19:03
İslam Ülkeleri, çocuklar için Fas’ta toplandı

İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISECO) tarafından düzenlenen "Güvenli Bir luğa Doğru" temalı konferans bugün başladı.

Konferansta Kraliyet mesajı, İnsan Haklarından Sorumlu Fas Devlet Bakanı Mustafa Ramid tarafından katılımcılara sunuldu.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İşbirliği Teşkilatından çocuklardan sorumlu bakanlar, bölgesel ve uluslar arası devlet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İki gün sürecek toplantıda İİT üye ülkelerinden birçok bakan, bakanlık temsilcisi, kamu kuruluşları ve STK yetkilisinin katıldığı konferansta, "çocuklara yönelik şiddet, İslam ülkelerinde çocuk işçiler ve güvenli bir çocukluk için yapılacak projeler" ele alınacak.

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İslam Ülkeleri, çocuklar için Fas’ta toplandı
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