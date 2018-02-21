Kolombiya: Türkiye’yi örnek alıyoruz

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
, Venezzüella'dan ülkesine akın eden mültecilerle başa çıkabilmek için Türkiye'ye bir ekip gönderdiklerini açıkladı. Santos, şu an için ülkesinin en ciddi probleminin Venezzüella'dan giden milyonlarca mülteci olduğunu söyledi. Devlet Başkanı mülteci akınına dair tecrübelerinin olmadığını vurgulayarak, "Bu sorunla elimizden geldiğince başa çıkmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere heyetler gönderdik, Suriyeli mültecilerle nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için mesela Türkiye'ye de bir heyet gönderdik" dedi.