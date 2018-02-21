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Kolombiya: Türkiye’yi örnek alıyoruz

Giriş Tarihi: 21.2.2018
Kolombiya: Türkiye’yi örnek alıyoruz
Kolombiya Devlet Başkanı , Venezzüella'dan ülkesine akın eden mültecilerle başa çıkabilmek için Türkiye'ye bir ekip gönderdiklerini açıkladı. Santos, şu an için ülkesinin en ciddi probleminin Venezzüella'dan giden milyonlarca mülteci olduğunu söyledi. Devlet Başkanı mülteci akınına dair tecrübelerinin olmadığını vurgulayarak, "Bu sorunla elimizden geldiğince başa çıkmaya çalışıyoruz. Diğer ülkelere heyetler gönderdik, Suriyeli mültecilerle nasıl başa çıktıklarını öğrenmek için mesela Türkiye'ye de bir heyet gönderdik" dedi.
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Kolombiya: Türkiye’yi örnek alıyoruz
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