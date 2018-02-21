Mahmud Abbas: Filistin BM’ye üye olsun

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Abbas, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çektiğini belirtirken, Filistin-İsrail sorununun çözülebilmesi için de çok taraflı bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini savundu.

"SİLAHLARA KARŞIYIZ"

Abbas, BM kararlarına karşın İsrail'in, kendisini uluslararası hukukun üstünde görerek, Filistin topraklarında yerleşimleri sürdürdüğünü söylerken, silahlara karşı olduklarını ifade ederek, "Silaha karşıyız; silahlar ve tanklar almak yerine okullar açıyoruz. Barış için diyalogları sürdürmeye hazırız. Kudüs'ün doğusunun Filistin'in başkenti olacağı, egemen bir Filistin devleti kurulmalı. BM'den bize yardımcı olmasını rica ediyoruz' dedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Güvenlik Konseyi'nde Filistin lideri Abbas'ın çözümün parçası olmaya yanaşmamakla eleştirirken, Abbas'ın uluslararası kurumlarda yaptığı konuşmalarda barışa olan bağlılığından söz ettiğini ancak kendi halkına seslendiğinde ise çok farklı mesajlar verdiğini savunarak, "Mevcut ABD yönetimi barışa yönelik ilerleme sağlamak için uğraşıyor; ancak, Abbas, bir kez daha mazeret arıyor" dedi.