Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Peru’da otobüs kazası: 30 ölü

’da otobüs sı: 30 ölü

’da bir yolcu otobüsünün Arequipa şehrindeki Ocano Köprüsü yakınlarında uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 16:45
Peru’da otobüs kazası: 30 ölü
'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre arasında olduğu kaydedildi. Chala kasabasından Arequipa şehrine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45 kişinin olduğu ancak yoldan daha fazla kişinin otobüse binmiş olabileceği belirtildi. Arequipa Sivil Savunma yetkilisi Jacqueline Choque, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, da yaralanan 17 veya 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Peru’da otobüs kazası: 30 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN