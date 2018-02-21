Peru’da otobüs kazası: 30 ölü

Peru
'da bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre arasında olduğu kaydedildi. Chala kasabasından Arequipa şehrine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45 kişinin olduğu ancak yoldan daha fazla kişinin otobüse binmiş olabileceği belirtildi. Arequipa Sivil Savunma yetkilisi Jacqueline Choque, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, kaza
da yaralanan 17 veya 18 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.