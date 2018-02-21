Prens Henrik'in vasiyeti yerine getirildi

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin geçen hafta 84 yaşında vefat eden eşi Prens Henrik, Christiansborg Sarayı Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Danimarka'da 13 Şubat akşamı hayatını kaybeden Fransız asıllı Prens Henrik'in vasiyeti üzerine resmi tören yapılmadı.

Cenaze törenine, Prens ile Kraliyet Ailesi'nin yakın çevresinin yanı sıra Parlamento Başkanı Pia Kjaersgaard, Başbakan Lars Lökke Rasmussen ve Fransa'nın Kopenhag Büyükelçisi M. Francois Zimeray'nin de aralarında olduğu 60 davetli katıldı.

Danimarka Kraliyet Ailesi'nin güçlü bağları bulunan komşu ülkeler İsveç ve Norveç kraliyet aileleri, resmi cenaze töreni düzenlenmediği için davet edilmedi.

Christiansborg Sarayı Kilisesi'nde, ilahiler okunan törende, prensin tabutuna Danimarka'nın Arhus kentinde bulunan Marselisborg Sarayı ve Prens'in Fransa'da sahibi olduğu Chateau de Cayx Sarayı'ndan topraklar serpildi.

Törenin ardından Kraliyet Muhafızlarından 10 subay tarafından kiliseden çıkarılan Prens Henrik'in tabutu cenaze aracına konuldu. Başta Kraliçe Margrethe olmak üzere Kraliyet Ailesi üyeleri kilisenin merdivenlerinden tabutun cenaze aracına konulmasını izledi.

Kraliyet Muhafızları Orkestrasınca çalınan marşların ardından kilisenin önünden ayrılan cenaze aracı, Prens Henrik'in cesedinin yakılacağı krematoryuma hareket etti.

Prens Henrik'in cesedi krematoryumda yakıldıktan sonra küllerinin yarısı denize serpilecek, diğer yarısı ise Fredensborg Sarayı'nda Kraliyet Ailesi'nin özel bahçesine gömülecek.

Danimarka genelindeki kiliselerde de Prens Henrik'in son yolculuğuna uğurlandığı tören öncesi ve sonrası yarımşar saat süresince çanlar çalındı.

Christiansborg Sarayı Kilisesi'ne geçen cuma günü getirilen Prens Henrik'in tabutu, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde ziyarete açılmıştı. Prens'in cenazesi yaklaşık 20 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

PRENS HENRIK

Fransa'da 1934'da doğan Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı.

8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968'de, Prens Joachim ise 1969'da dünyaya geldi.

Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet Ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.