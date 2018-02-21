Soykırım delilini dozerle yok ettiler

AP ve Reuters haber ajansları, Myanmar
hükümetinin geçen yıldan bu yana Arakan halkının maruz kaldığı soykırımı gösteren delilleri yok ettiğini bildirdi. Haber ajansları, Myanmar hükümetinin ülkenin batısındaki Rakhine eyaletinde işlenen toplu katliamlarla ilgili belge ve görüntü toplayan Arakan Project isimli kuruluşun gönderdiği görüntülerini yayımladı. Arakan Project'in direktörü Chris Lewa, "Şimdiye kadar bildiğimiz iki toplu mezardan biri, buldozerle ortadan kaldırıldı. Bu, kanıtların yok edildiği anlamına geliyor" dedi.