Suriye’nin Srebrenitsa’sı Doğu Guta katlediliyor: 167 ölü

Suriye
'de rejim güçlerinin Şam'ın Doğu Guta
bölgesine hava saldırıları aralıksız sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen bombardımanda son 48 saatte 167 sivilin öldüğünü ve 500'e yakın sivilin yaralandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM
) ise dün düzenlenen saldırının ardından bölgedeki durumun "kontrolden çıktığını" belirterek Doğu Guta'da ateşkes çağrısında bulundu. BM, Şam rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırılar nedeniyle 400 bin sivilin güvenliğinden endişe duyulduğunu bildirdi. İngiliz Guardian gazetesi Bosna'da 1995'te yaşanan soykırıma atıfta bulunarak "Doğu Guta'nın Suriye'nin Srebrenitsa'sına döndüğü" yorumunu yaptı.