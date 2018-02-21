Taşıyıcı annelerden olan 13 çocuğunun velayetini aldı

Japon basınında "bebek fabrikası" olarak anılan skandal taşıyıcı anne
yöntemiyle çocuk sahibi olmanın dramını gözler önüne serdi. Zengin bir işadamının oğlu olan 28 yaşındaki Mitsutoki Shigeta, 2014'te Tayland'da taşıyıcı anne yöntemiyle 16 çocuğun babası olduğunu iddia etmiş ve velayet davası açmıştı. Dün sonuçlanan dava neticesinde Shigeta 16 çocuğun 13'ünün velayetini kazanmayı başardı. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki mahkeme, "Taşıyıcı annelerden doğan 13 çocuğun mutluluğu için çocukların yasal olarak davacıya verilmesine hükmedildi" ifadesini kullandı. Shigeta, 13 çocuğun yasal tek ebeveyni oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Interpol 2014'te Shigeta hakkında insan kaçakçılığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Shigeta'nın Bangkok'ta kaldığı daireye polis baskın yapmış ve evde taşıyıcı annelerden olan 9 bebek, dadılar ve hamile bir taşıyıcı anne bulunmuştu. Baskın sonrası Tayland'dan ayrılan Shigeta, Tayland Sosyal Gelişim ve İnsan Güvenliği Bakanlığı'na dava açmıştı. Tayland'da ticari amaçlı taşıyıcı annelik yasaklanmıştı.