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'tan flaş talimatı

Başkanı Donald , Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne, 'nın tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 04:08
Trump'tan flaş RS-26 talimatı

Beyaz Saray tarafından duyurulan tebligatta, 'ın, 2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın 1245'inci maddesinde yer alan Rus balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nü yetkilendirdiği bildirildi.

Donald Trump'ın 12 Aralık 2017'de imzaladığı yasanın 1245'inci maddesinde, yasanın kanunlaşmasından sonra 90 gün içerisinde, Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü'nün, Başkan'ın talimatıyla gerekli incelemeleri yapıp Kongresi'ne iletmesi gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu madde, ABD ile arasında 2011'de yürürlüğe giren Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (NEW START) ile 1987'de imzalanan Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edilip edilmediğinin tespitini öngörüyor.

Rusya'nın RS-26 adlı orta ölçekli balistik füzelerini savaş başlıkları ile test ettiği kaydedilen yasa maddesinde, Rusya'nın, söz konusu füzenin de NEW START Anlaşması'nın ana sınırlamalarının kapsamını ve bu sistemi göstermeyi kabul edip etmediğinin belirlenmesi talep ediliyor.

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Trump'tan flaş RS-26 talimatı
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