‘400 bin kişi dünyada cehennemi yaşıyor’

Suriye
'de Esad rejiminin aylardır abluka altında tutarak havadan bombaladığı Doğu Guta
bölgesindeki insanlık dramı dünyanın gözleri önünde her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Pazar gününden bu yana rejim bombardımanlarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 250'yi geçti. Birleşmiş Milletler (BM
), durumun "alarm verici" olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da 400 bin kişinin "Dünyada cehennemi yaşadığını ve bundan derin üzüntü duyduğunu" söyledi. Rusya
'nın BM Daimi Temsilcisi
Vassily Nebenzia da Doğu Guta'daki durumu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ne bugün için toplanma çağrısı yaptı.