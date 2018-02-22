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'da bir Filistinli gözaltında şehit oldu

Filistin Esirler Cemiyeti, İşgal altındaki 'da bir Filistinli'nin, güçleri tarafından gözaltına alınmasından saatler sonra şehit olduğunu duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 12:14
Batı Şeria'da bir Filistinli gözaltında şehit oldu

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli Yasin es-Seradih (33), 'nın doğusunda yer alan Eriha kentindeki evinde gözaltına alınmasından saatler sonra şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, li yetkililerin Seradih'in gözaltına alınmasından saatler sonra ailesine çocuklarının hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Seradih'in ailesinin, Filistin Esirler Cemiyeti'ne, çocuklarının hiç bir rahatsızlığının bulunmadığını ve gözaltına alındığı sırada darp edildiğini ilettiği kaydedildi.

İsrail yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Batı Şeria'da bir Filistinli gözaltında şehit oldu
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