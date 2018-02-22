Camı kırılan uçak zorunlu iniş yaptı

Tesnim Haber Ajansındaki habere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kiş Adası'ndan kalkan ve İsfahan eyaletinin Kaşan kentine doğru giden yolcu uçağının ön camları kırıldı. Uçağın İsfahan Beheşti Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçaktaki yolcuların ise kara yoluyla İsfahan'dan Kaşan'a ulaştırıldığı aktarıldı.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu.

İRAN'DA 'ESKİ UÇAK' TARTIŞMASI BAŞLADI

Son olarak geçen hafta Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları şirketine ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düşmüştü. Kazanın ardından, uçakta bulunan 66 kişiden kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

