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Derin deniz canlıları korkuttu

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Giriş Tarihi: 22.2.2018
Derin deniz canlıları korkuttu
lı araştırma grubu CSIRO tarafından derin mavi sularda yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan deniz canlıları şaşkınlık yarattı. Avustralya'nın en derin yaşam alanlarında gerçekleşen araştırma gezisinde, 42 bin 747 çeşit balık türü ve deniz canlısına rastlandı. Çalışmada, 1870'li yıllarda Mercan Denizi'nde yakalanan "Yüzsüz balık" olarak anılan bir tür omurgasız deniz canlısının da aralarında bulunduğu 5 yeni tür keşfedildi. Okyanusun 4.8 kilometre derinliğinde keşfedilen bazı türler ilginç şekilleri itibariyle oldukça korkutucu gözüküyor.
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Derin deniz canlıları korkuttu
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