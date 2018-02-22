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aslında çok küçük

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Giriş Tarihi: 22.2.2018
Dünya aslında çok küçük
Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi () OSIRIS-REx isimli uzay aracı tarafından çekilen i paylaştı. 2016'da uzaya gönderilen uzay aracı, 63 milyon 600 bin kilometre uzaklıktan ve Ay'ın fotoğrafını çekti. Görüntüler, Dünya ve uydusu Ay'ın kendi Güneş sistemi içerisinde bile ne kadar küçük gözüktüklerini ortaya koydu. Uzay aracı tarafından çekilen görüntüler aslında insanlığın ne kadar küçük bir gezegende yaşadığını ortaya koymuş oldu. NASA tarafından gönderilen OSIRIS-REx'in 2018 Ağustos ayında Bennu asteroidine ulaşarak ondan bazı materyal ve fotoğraf örnekleri alması bekleniyor.
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