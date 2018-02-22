Dünya aslında çok küçük

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA
) OSIRIS-REx isimli uzay aracı tarafından çekilen görüntüler
i paylaştı. 2016'da uzaya gönderilen uzay aracı, 63 milyon 600 bin kilometre uzaklıktan Dünya
ve Ay'ın fotoğrafını çekti. Görüntüler, Dünya ve uydusu Ay'ın kendi Güneş sistemi içerisinde bile ne kadar küçük gözüktüklerini ortaya koydu. Uzay aracı tarafından çekilen görüntüler aslında insanlığın ne kadar küçük bir gezegende yaşadığını ortaya koymuş oldu. NASA tarafından gönderilen OSIRIS-REx'in 2018 Ağustos ayında Bennu asteroidine ulaşarak ondan bazı materyal ve fotoğraf örnekleri alması bekleniyor.