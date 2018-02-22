Nijer'de "Rachel Corrie" adına su kuyusu açıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'e giden USMED Yönetim Kurulu Üyesi İslam Şensöz ile sosyal sorumluluk üyesi Mehmet Altındağlı, Afrika'da zor şartlarda yaşayan halka yardım için çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında "USMED Gönüllüler Rachel Corrie" su kuyusu, Nijer halkının katıldığı törenle geçen hafta hizmete açıldı.

23 yasındaki Rachel Corrie, Gazze'de İsrail ordu buldozerlerinin bir filistinli fizikçinin evini yıkmalarını önlemeye çalışıyordu. İsrail ordu buldozeri Amerikalı barış eylemcisi genç kadını ezerek öldürdü. Corrie, uluslararası bir kuruluşun barış eylemcisi olarak İsrail'e karşı direniyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen USMED Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, barış elçisi Corrie'nin bazı kesimler tarafından dünyada unutturulmaya çalışıldığını aktararak, "Amerikalı barış aktivisti Corrie'nin ismi internet ile sosyal medyadan silinmek ve unutturulmak isteniyor. 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim' sözüyle tanınan Corrie'nin dünyada barışı ve huzuru tesis etmek adına yaptığı çalışmaları devam ettirmek, ruhuna ve duruşuna selam göndermek adına bu kuyuya ismini verdik." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR BALONDAN KORKTU"

USMED Yönetim Kurulu Üyesi Şensöz de çeşitli meslek gruplarından sosyal medyayı aktif kullanan gönüllerinin bu projeyi oluşturduğunu bildirdi.

Afrika'daki insanların hayatına katkıda bulunmak istediklerine dikkati çeken Şensöz, "Yaptığımız araştırmalar sonunda Afrika'nın en önemli sorunlarından birinin temiz su bulmak olduğunu öğrendik. Ardından USMED gönüllüleri, yetkililerden su kuyusu açılması hakkında gerekli bilgileri aldı ve gönüllü ekibimizin maddi destekleri ile ilk kuyumuzu açmak için çalışmalarını tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Şensöz, su kuyusu açılan köye götürdükleri balonlarla çocukların dünyasını renklendirmeyi amaçladıklarını ancak ummadıkları bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Hayatında hiç balon görmemiş çocukların korktuğunu anlatan Şensöz, şunları kaydetti:

"Ekip olarak çok şaşırdık ve hemen balonları şişirip kendi aramızda oynadık. Onlara, balonla ne yapılır göstermek istedik. Balonu tanıdıktan sonra çok sevdiler, ilk defa belki de oyuncakları oldu."