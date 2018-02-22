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Rumlardan, 'ye küstah teklif

Güney Rum Yönetimi (GKRY) lideri , Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin tarafından engellendiğini savunarak, bunun durdurulması halinde Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamak istediğini ileri sürdü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 23:21 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 01:37
Rumlardan, Türkiye'ye küstah teklif

Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge () içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm lılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Anastasiadis, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Rumlardan, Türkiye'ye küstah teklif
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