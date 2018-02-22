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Slovenya'da genelkurmay başkanı görevden alındı

Slovenya Genelkurmay Başkanı Andrej Osterman, Sloven askerlerin 'nun harbe hazırlık testindeki başarısızlığı nedeniyle görevden alındı. Osterman, 2014 yılından beri Slovenya Genelkurmay Başkanı olarak görev yapıyordu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 19:57
Slovenya'da genelkurmay başkanı görevden alındı

Slovenya Hükümeti, bugünkü toplantısında, 'na bağlı özel harekat birimlerinin 'nun geçen haftaki testinden geçememesi üzerine Genelkurmay Başkanı Osterman'ın görevine son verdi.

Bu arada, Sloven askerlerin NATO testinde başarısız olmasının ardından kamuoyunda eleştirilen bir diğer isim olan Savunma Bakanı Andreja Katic ise görevinde kaldı.

Osterman'ın yerine yardımcısı Alan Geder getirildi.

HARBE HAZIRLIK TESTİNDE BAŞARISIZ OLDULAR

Slovenya Ordusu'na bağlı 72. Tugay'ın 800 askeri, ülkenin güneybatısındaki Postonja şehrinde geçen hafta başında yapılan harbe hazırlık testinde başarısız olmuştu.

Sloven askerlerin harekat, lojistik destek, iletişim ve yönetim alanlarında yapılan testte başarısız olması, 2004 yılında NATO üyesi olan Slovenya'nın ittifaka yönelik sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceği konusunda eleştirilere neden olmuştu.

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, askerlerin söz konusu testte başarısız olmalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etmişti.

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Slovenya'da genelkurmay başkanı görevden alındı
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