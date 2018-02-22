Son Dakika Haberi: Merkel'den Suriye'ye kınama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel "Suriye'de sivillerin ölümü bir toplu katliamdır" dedi. Esad yönetimine kınama mesajı gönderen Merkel katliamı durdurmak için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi ve konuyla ilgili Rusya ile bağlantı halinde olacaklarını belirtti.

Merkel mesajında şunları kaydetti:

"Biz Suriye'de neler olduğunu gayet iyi görüyoruz. Bu dehşet verici olaylar rejimin teröristlere karşı savaşı değil, kendi insanlarına karşı savaşı. Çocuklar ölüyor, hastaneler darmadağın ediliyor. Bütün bunların adı toplu katliamdır".