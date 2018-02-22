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’a askeri

Giriş Tarihi: 22.2.2018
İngiltere'den yayın yapan Middle East Eye isimli internet sitesi, ordusunun 'a bin asker göndereceğini duyurdu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin eğitim ve danışmanlık amacıyla Suudi Arabistan'a gideceği ve bu ülke dışında herhangi bir misyona dahil olmayacağı bildirildi. Bu açıklamanın, Pakistanlı güçlerin Yemen koalisyonuna dahil olup olmayacağı sorusuna cevaben yapıldığı yorumları yapıldı. Haberde Pakistan askerinin taht çekişmesinden endişe eden Suudi kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu olacağı ileri sürüldü.
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Suudi Arabistan’a Pakistan askeri
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