Suudi Arabistan’a Pakistan askeri

İngiltere'den yayın yapan Middle East Eye isimli internet sitesi, Pakistan
ordusunun Suudi Arabistan
'a bin asker göndereceğini duyurdu. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin eğitim ve danışmanlık amacıyla Suudi Arabistan'a gideceği ve bu ülke dışında herhangi bir misyona dahil olmayacağı bildirildi. Bu açıklamanın, Pakistanlı güçlerin Yemen koalisyonuna dahil olup olmayacağı sorusuna cevaben yapıldığı yorumları yapıldı. Haberde Pakistan askerinin taht çekişmesinden endişe eden Suudi kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu olacağı ileri sürüldü.