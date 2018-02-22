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için korkutan uyarı

Her geçen gün gelişen büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Aralarında 'ın yapay zeka şirketinin de bulunduğu 14 kurumdan 26 uzman, yapay zekanın yeni siber suçlara, fiziksel saldırılara ya da toplumsal bozulmalara yol açabileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 15:25
Yapay zeka için korkutan uyarı

Güvenlik uzmanlarından nın yanlış ellerde oluşturabileceği tehlikeler konusunda uyarı geldi. Uluslararası uzmanlar grubu, yapay zeka tasarımcılarının, kötüye kullanımı engellemek için daha fazla çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

100 sayfalık raporun altında, 'nin Oxford ve Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yanı sıra, 'ın Open AI şirketi araştırmacılarının da imzası bulunuyor. Rapor kontrol altında tutulmazsa yapay zekanın kısa ve orta vadede büyük tehlikelere yol açabileceği uyarıları içeriyor.

Kısa süre içinde, yapay zekanın insanüstü bir zekaya sahip olabileceği ve kontrolden çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Bilgisayarların kontrollerindeki kaynaklarla insanlığa büyük zarar verebileceği belirtiliyor. İnsansız araçların kasıtlı kazalara yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

Yapay zekanın gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte videolar ve haberlerle kitleleri manülüpe edebileceği belirtiliyor.

Sınırsız hesaplama yeteneği ile yapay zekanın en güvenli bilgilere bile kolayca erişebileceği ifade ediliyor. Siber saldırılarla şehirlerin altyapılarının işlemez hale gelebileceği belirtiliyor.

Yapay zekanın öğrenebilme yeteneğini kazandığını belirten uzmanlar, ülkere gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısında bulundu. Hükümetlerin bu konuda birlikte çalışmaması halinde bu ve daha bilinemeyen bir çok tehlikenin gerçek olabileceği uyarısı yapıldı.

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Yapay zeka için korkutan uyarı
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