ABD, Kuzey Kore'yi yaptırımlarla vuracak!

ABD, Kuzey Kore'yi nükleer füze programı üzerinde daha fazla baskı altına almak için Kuzey Kore'ye karşı daha büyük yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Yeni yaptırımlar şimdiye kadar yapılan yaptırımların en ağırı olarak nitelendiriliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pyeongchang Kış Olimpiyatları için Güney Kore ziyaretinin öncesinde Tokyo ziyaretinden önce böyle bir planı ima etmişti.

Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına karşı çıkarak düzinelerce füze denemesi gerçekleştirmişti. Ancak, Kasım ayı sonundaki füze testinden bu yana iki aydan fazla bir süre geçti.