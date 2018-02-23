ABD'de okuldaki katliamla ilgili yeni detay

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Olaya ilişkin açıklamayı Broward şerifi Scott Israel yaptı. Scot Peterson adlı polis memurunun silahlı saldırı sırasında okulda bulunduğunu aktaran Broward Şerif, memurun binayı görecek bir yerde mevzi aldığını söyledi.Peterson olayı telsizden bildirdi ancak saldırıya müdahale etmedi. Olayın ortaya çıkmasının ardından açığa alınan Scot Peterson'un görevinden istifa ettiği açıklandı.Peterson'un olaya müdahale etmemesi nedeniyle yıkıldığını söyleyen şerif, memurun saldırgana müdahale etmekle yükümlü olduğunu aktardı.İstifa eden polis hakkında soruşturma başlatıldı. Florida'daki okul saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmişti.