De Mistura: Türkiye, Rusya ve İran hemen görüşmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerini tekrar işler hale getirmek için bir an önce görüşmesi gerektiğini belirtti.

BM'de Suriye'de ateşkes teklifiyle ilgili yapılacak oylamadan önce konuşan De Mistura, kuşatma altında olan Doğu Guta'daki bombardımanı ve Şam'a top atışlarını durdurmak için acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

De Mistura, Doğu Guta'ya insani erişim sağlanmasının engellenmemesi gerektiğini belirtti.