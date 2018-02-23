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De Mistura: , ve hemen görüşmeli

'nin özel temsilcisi De Mistura, , ve 'ın, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerini tekrar işler hale getirmek için bir an önce görüşmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 15:22
De Mistura: Türkiye, Rusya ve İran hemen görüşmeli

Birleşmiş Milletler () özel temsilcisi Staffan de Mistura, Astana sürecinin garantör ülkeleri , ve 'ın, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerini tekrar işler hale getirmek için bir an önce görüşmesi gerektiğini belirtti.

BM'de Suriye'de ateşkes teklifiyle ilgili yapılacak oylamadan önce konuşan De Mistura, kuşatma altında olan 'daki bombardımanı ve Şam'a top atışlarını durdurmak için acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

De Mistura, Doğu Guta'ya insani erişim sağlanmasının engellenmemesi gerektiğini belirtti.

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De Mistura: Türkiye, Rusya ve İran hemen görüşmeli
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