Hollanda parlamentosu çirkin iftiraya sahip çıktı

Hollanda
parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını 3'e karşı 142 oyla 'soykırım' olarak tanıdı. Ancak hükümet için bir bağlayıcılığı bulunmayan kararı alan milletvekillerinin, 'delil olmadığı için itidalli davranılması' yönündeki raporu da görmezden geldiği belirtildi. Türkiye ise kararı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı
'nın açıklamasında, Srebrenitsa'da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin bu mesnetsiz kararının hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği olmadığı vurgulandı. Fatih ÖZYAR