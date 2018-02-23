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İsrail'den "li tutukluların yiyeceklerini azaltma" kararı

Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Cemiyeti'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, hükümetin bütçede 20 milyon şekel (yaklaşık 6 milyon dolar) kesintiye gitme kararı nedeniyle, verilen yiyecek miktarında azaltmaya gidildiğini tutuklulara iletti." denildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:57
İsrail'den Filistinli tutukluların yiyeceklerini azaltma kararı

Açıklamada ayrıca, yiyecek miktarının azaltması halinde li tutukluların öğünleri kabul etmeyeceklerini idareye bildirdikleri aktarıldı.

Öte yandan AA muhabirine konuşan Filistin Esirler Merkezi Müdürü Usame Şahin, "İsrail Hapishaneler İdaresi'nin yıllardır Filistinli tutuklulara yönelik yiyecek, kıyafet ve ziyaret gibi hizmetlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü" söyledi.

HAPİSHANELERDE 6500 FİLİSTİNLİ BULUNUYOR!

Bunun bir tür cezalandırma ve baskı politikası olduğunu ifade eden Şahin, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Filistinli tutukluların grevlerle elde ettiği hakları kasten geri aldığını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki 'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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İsrail'den "Filistinli tutukluların yiyeceklerini azaltma" kararı
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