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İşte ’li teröristlere eğitiminin kanıtı

’nin terörist ’ye desteği sürüyor. Menbiç’ten paylaşılan karelerde onlarca militanın YPG bayrakları altında ABD liderliğindeki koalisyon tarafından askeri eğitimden geçirildiği görüldü

Giriş Tarihi: 23.2.2018
İşte YPG’li teröristlere ABD eğitiminin kanıtı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de kaçacak delik arayan terör örgütü PYD/PKK/, yine 'ye sarıldı. Washington'ın Türkiye'ye verdiği tüm sözlere rağmen terör örgütü YPG/ PKK'nın ABD liderliğindeki koalisyon tarafından silahlı eğitim almaya devam ettiği ortaya çıktı. Terör örgütü YPG'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde sözcülerinden Şirvan Derviş, ABD'nin öncülüğündeki 'uluslararası koalisyonun desteğiyle askeri eğitimden geçen' 146 militanla ilgili fotoğrafları Twitter'dan paylaştı.
Görüntülerde bir grup militanın terör örgütü YPG bayrağı altında eğitim yaptığı görüldü.



AFRİN PROPAGANDASI
Fotoğrafların çekildiği yerin ise Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin merkezi olan Menbiç olduğu belirtildi. Ankara ile Washington arasındaki görüşmeler YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine odaklanırken, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yaptığı ziyarette Menbiç konusunda verdikleri sözleri tutacaklarını söylemişti.
7 Şubat tarihinde de ABD'li iki general Menbiç'e giderek YPG'li teröristlerle kol kola fotoğraflar çektirmişti. Terör örgütü YPG'ye yakın sosyal medya hesapları da Menbiç'ten çekilen görüntüleri "Afrin ve Rakka görevleri için hazırlar" şeklinde paylaştı.

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İşte YPG’li teröristlere ABD eğitiminin kanıtı
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