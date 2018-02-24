ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs’ta açılıyor

ABD
'nin Tel Aviv
Büyükelçiliği, İsrail
'in 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs
'e taşınacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Yeni büyükelçiliğin mayısta açılmasını planlıyoruz. Açılış, İsrail'in kuruluş yıldönümüne denk gelmektedir" dedi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, aynı gün yeni binada çalışmaya başlayacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump
'a teşekkür eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu İsrail halkı için harika bir gün" dedi.
14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz kalan ve topraklarından edilen Filistinliler için, Nekbe (Felaket) Günü olarak anılıyor.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyde, bu kabul edilemez kararın barış çabalarına engel olacağını söyledi. Hamas Sözcüsü Abdullatif el- Kanu ise "Bu adımın atılması durumunda bölge, işgalci İsrail'in yüzüne patlayacak" dedi.
Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.