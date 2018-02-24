ABD'de öldürülen Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı

ABD'nin Maryland eyaleti Prince George ilçesinde komşusunun, eşine karşı uyguladığı şiddeti önlemek üzere müdahalede bulunurken öldürülen 51 yaşındaki polis memuru Mücahid Remziddin'in naaşı, Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Prince George Polis Departmanının Özel Operasyonlar Biriminde görevli Remziddin'in cenaze törenine Maryland Valisi Lary Hogan'ın yanı sıra yüzlerce mesai arkadaşı ve yetkili katıldı.

1997 YILINDA MÜSLÜMAN OLMUŞTU

Törende konuşan Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, öldürülen polis memurunun, 1997 yılında Müslüman olup Mücahid adını aldığını söyledi.

Mücahid isminin, "Allah yolunda adalet için mücadele etmek" olduğunu hatırlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlışa düşenlere karşı korumak üzere uyandığını ancak bir kadını şiddetten kurtarmak isterken hayatını feda ettiğini anlattı.

Dünya toplumlarında büyük ayrışmalar olduğunu, nefret ve suçun her zamankinden daha çok öne çıktığını ifade eden Tos, "Ancak ne olursa olsun Allah bizi Adem ve Havva'dan yaratmıştır ve sizin hemen yanınızdaki kişi sizin kardeşinizdir. Asla unutmayın ki bizleri ayırmak ve bizi karşı karşıya getirmek şeytanın işidir." dedi.

Törende kısa bir konuşma yapan Prince George Polis Şefi Hank Stawinski, İmam Ali Tos'a Türkçe "Teşekkür ederim." diyerek sözlerine başladı ve Amerika Diyanet Merkezi'ni kastederek kendi evinde olduğunu belirtti.

Teşkilatında görevli polis memuru Remziddin'in, başkasının hayatı için canını feda ederek şehit olduğunu kaydeden Stawinski, "Bencilliğin ve şiddetin revaçta olduğu bir zamanda Mücahid'in davranışı bir fedakarlık örneğidir." diye konuştu.

MALCOLM X HAYRANIYDI, AYNI GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Törende Remziddin'in oğlu Eric Taylor da katılımcılara seslendi. Taylor, kendisi 15 yaşında iken babasının, vefat ettiğinde onun cenazesini yıkamasını vasiyet ettiğini söyledi.

Babasının kendisinin kahramanı olduğunu vurgulayan Taylor, şöyle devam etti:

"Babam bir Malcolm X hayranıydı. Evimizde bir Malcolm X posteri ve sözleri asılıdır. 21 Şubat 1965'te Malcolm X bir silahlı saldırı sonucunda öldürüldü, şimdi ise 21 Şubat 2018'de babam yine bir silahlı saldırı sonucu öldü. O kan, babamın vücudunda aynı gün o ikonik kahramanla aynı şekilde aktı."

Müslüman polis memurunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ŞİDDETE MARUZ KALAN BİR KADINA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

İzinli olduğu 21 Şubat'ta evinde istirahat eden 4 çocuk babası polis memuru Mücahid Remziddin, eşine yaklaşmama cezası bulunan 37 yaşındaki komşusu Glenn Tyndell'in evinin bahçesinden gelen çığlık seslerini duydu.

Evinden çıkan Remziddin, bahçede eşine şiddet uygulayan Tyndell'e müdahale etmek istedi. Remziddin, aralarındaki tartışmadan kısa bir süre Tyndell'in iki el ateş açması sonucu yaralandı. Daha sonra yaşanan arbedede Glenn Tyndell, Remziddin'e üç el daha ateş ederek öldürdü.

Remziddin'in silahını da alarak olay yerinden kaçan Tyndell, kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.