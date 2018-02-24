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'nin Büyükelçiliğini 'e taşıyacağı tarih belli oldu

'li yetkililer: ABD'nin Büyükelçiliği İsrail'in bağımsızlığının 70. yıldönümü olan 14 Mayıs'ta 'e taşınacak.

Giriş Tarihi: 23.2.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 01:54
ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı tarih belli oldu

Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv'den 'e taşıma kararını, İsrail'in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.

Trump'tan skandal Kudüs açıklaması

Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "ABD Başkanı Donald Trump'ı, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde başkentimize taşıma kararından dolayı tebrik ediyorum. Bundan daha büyük hediye yok. En adil ve en doğru hamle. Teşekkürler dost." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump Kudüs kararıyla neyi amaçlıyor?

ABD makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. Trump'ın kararına dünya genelinde başkentlerden eleştiri ve kınamalar yükselmişti.

ÜLKELER ABD TEHDİTLERİNE KULAK ASMADI

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

ABD'nin hezimeti Avrupa basınında geniş yankı buldu

- KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

Trump ateşle oynuyor

ABD, 6 Aralık 2017'deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel KuruluEnda ABDEnin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı tarih belli oldu
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