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'da oylaması

'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan 'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için 'de bir ay insani kararı alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 22:50
BMGK'da Suriye oylaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () 'de bir ay "insani " kararı aldı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İsveç ve şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile 'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan 'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.

İNSANİ DURUM ALARM VERİYOR

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

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BMGK'da Suriye oylaması
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