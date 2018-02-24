Doğu Guta’da can pazarı

Suriye
'de Beşar Esad
rejiminin günlerdir hedef gözetmeden havadan bomba yağdırdığı başkent Şam'ın Doğu Guta
bölgesinde halk adeta yaşam mücadelesi veriyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre rejimin pazar gününden bu yana yoğunlaştırdığı bombardımanda en az 98'i çocuk olmak üzere 429 kişi yaşamını yitirdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC de 400 bin kişinin 2013'ten bu yana abluka altında kaldığı Doğu Guta'da yaşayanlarla konuştu. 3 çocuk annesi 28 yaşındaki öğrenci Asya "Yarısı yıkılmış bir evin bodrumunda kalıyoruz. Kızım hastalandı ve korkudan saçları döküldü. Eşim, işe giderken bombardıman sırasında öldürüldü" dedi. 22 HASTANE YIKILDI
29 yaşında ve iki çocuğu olan üniversite mezunu Mouayad yaşadıklarını BBC'ye anlatırken "Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz" diye konuştu. Mouayad "Bu çocukların çocukluklarını güvenli bir şekilde yaşayabilmesi için onları bodrumlarda tutmak zorunda kalıyoruz. Dışarı çıkamıyorlar, bahçede oynayamıyorlar" sözleriyle de karşı karşıya kaldıkları zorlukları dile getirdi. Sınır Tanımayan Doktorlar ise Doğu Guta'da son beş günde sistematik olarak 22 hastane veya sağlık ocağının bombalandığını bildirdi.
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da acil ateşkes
çağrısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi'ne ise insani yardımların ulaştırılması için Doğu Guta'da 30 gün ateşkes sağlanmasını öngören bir karar tasarısı sunuldu. Tasarıyı desteklediklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ancak ateşkese uyulacağına dair tüm tarafların garantisi gerekiyor" dedi. TRUMP: AMAÇ EVE DÖNMEK
ABD Başkanı Donald Trump
da Doğu Guta'da yaşananlara tepki gösterdi. Trump, "Suriye (Esad rejimi), Rusya ve İran'ın son dönemde yaptıkları şeyler insani bir rezalettir, ancak ABD'nin orada olmasının tek amacı DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve eve dönmektir. Başka bir amaçla orada değiliz" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise "Doğu Guta'daki katliam derhal durdurulmalı" çağrısı yayımladı. Mogherini, "AB, Doğu Guta'daki dehşet verici gelişmeleri anlatacak kelime bulamıyor" ifadesini kullandı.