Kabe'ye gökdelen kuşatması

Mekke'de inşaatlar tüm hızıyla sürerken, Kabe'nin yüksek binaların arasında kalması dikkati çekiyor. Kabe'yi genişletme çalışmaları kapsamında, Mimar Sinan tarafından yaptırılan kubbe ve revakların yıkılmasından sonra benzeri çalışmalar ise son hızıyla sürüyor.

Sultan II. Selim tarafından dönemin Harem Şeyhi Kadı Hüseyin'e gönderilen fermanla Kabe'nin çevresindeki ortalama 5 metreden yüksek binalar ile bitişiğindeki evlerin yıkılması emredilmişti.

Ancak Mekke'de Royal Clock Tower kulesi 817 metre ile dünyanın ikinci yüksek binası olma özelliğini taşırken, 828 metrelik Burj Dubai'den ise sadece 11 metre kısa.