Rus diplomatik kuryeyi kullanan uyuşturucu çetesi yakalandı

Arjantin İçişleri Bakanlığı, ülkeden Rus diplomatik kurye ile Avrupa'ya kokain kaçıran bir çetenin yakalandığını açıkladı. Aralık 2016'da Buenos Aires
'teki Rusya
Büyükelçiliği'nin ihbarıyla diplomatik kuryenin valizinin içinde 400 kilogram ağırlığında kokainin bulunduğu ve bunun üzerine her iki ülkede operasyon başlatıldığı belirtildi. Arjantinli yetkililer kokaini alıp yerine un koydu ve valize yerleştirilen takip cihazı sayesinde Arjantin'de biri polis memuru olmak üzere 2 kişi, Rusya'daysa 3 kişi tutuklandı. Arjantin İçişleri Bakanı Patricia Bullrich, Buenos Aires'deki Rusya Büyükelçiliği'nde bulunan gayet saf ve iyi kalite kokainin piyasa değerinin 50 milyon euro olduğunu söyledi. Bakan, kokainin Rusya ve muhtemelen Almanya
'ya gönderildiğini kaydetti. Şebekenin başının Almanya'da olduğu belirtildi.