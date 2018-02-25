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AFD ile vatan haini birbirine girdi

Almanya'da ortalık karıştı. , AFD milletvekillerini ırkçılıkla suçladığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Giriş Tarihi: 25.2.2018 15:25
AFD ile vatan haini Cem Özdemir birbirine girdi

Almanya'da seçimden sonra 'in yüzü yine gülmedi. Koalisyon görüşmelerinde Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı olması beklenen ancak Merkel tarafından diretk olarak üstü çizilen Cem Özdemir'e bri darbe de AfD partisinden geldi.

Almanya'da ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, AfD'li milletvekillerini ırkçılıkla suçlayan Yeşiller Partili politikacı Cem Özdemir hakkında resmi şikayet başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İHTİYARLAR HEYETİNE GİDİYOR

AfD Cem Özdemir'in Alman Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmasını "resmi olarak Meclis İhtiyarlar Heyeti'ne taşıyacaklarını" kaydederken, şikayette bulunacaklarını belirttiler.

ALMAN CEM'DEN AFD'YE CEVAP

Özdemir AfD'nin suçlamalarına karşı "hızlandırılmış biçimde ve herkesin açıkça görebileceği şekilde" radikalleştiğini söyledi.

Türk düşmanı AfD ve Cem Özedmir'in karşılıklı atışması, Türk düşmanları birbirini yiyor yorumlarını da beraberinde getirdi.

Türkiye düşmanı Cem Özdemir, partisi tarafından dışlandı

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AFD ile vatan haini Cem Özdemir birbirine girdi
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