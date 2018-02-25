Başkanlık sarayı yakınında bombalı saldırı: 27 ölü

Somali
'nin
başkenti Mogadişu'da bomba düzenekli iki araç patlatıldı. Başkanlık sarayı
yakınlarında ilk bomba düzenekli aracın patlatılmasının ardından kentin ünlü otellerinin yakınlarında da yine bir araç patlatıldı. Bombaların ardından silahlarla ateş açılan saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Terör örgütü Eş Şebap saldırıyı üstlendi. Saldırının hükümetin ülke genelinde terör saldırısı uyarısının yapmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Türk Dışişleri Bakanlığı
saldırıların şiddetle kınandığını açıkladı.