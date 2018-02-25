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yakınında bombalı saldırı: 27 ölü

Giriş Tarihi: 25.2.2018
Başkanlık sarayı yakınında bombalı saldırı: 27 ölü
'nin başkenti Mogadişu'da bomba düzenekli iki araç patlatıldı. yakınlarında ilk bomba düzenekli aracın patlatılmasının ardından kentin ünlü otellerinin yakınlarında da yine bir araç patlatıldı. Bombaların ardından silahlarla ateş açılan saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Terör örgütü Eş Şebap saldırıyı üstlendi. Saldırının hükümetin ülke genelinde terör saldırısı uyarısının yapmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Türk saldırıların şiddetle kınandığını açıkladı.
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Başkanlık sarayı yakınında bombalı saldırı: 27 ölü
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