BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumu yarın başlayacak

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek oturumun açılışında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, BM Genel Kurulu 72. Oturum Başkan Miroslav Lajcak ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis konuşma yapacak.

Oturumun ilk gününde ayrıca Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi, Avustralya Genel Valisi Peter Cosgrove ve pek çok ülkeden bakanların konseye hitap etmesi bekleniyor.

İnsan haklarını ilgilendiren konuların masaya yatırılacağı 47 üyeli konseyin dört haftalık oturumunda, dünyanın değişik bölgelerindeki sorunlar ele alınacak.

Suriye, Yemen, Myanmar, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları, Irak, Libya, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insan hakları durumu hakkında raporların da değerlendirileceği oturumda, konseye 100'den fazla rapor sunulacak.

Oturumda işkence, inanç hürriyeti, terörizmle mücadele, savaş suçları, kadın ve çocuk hakları ile kişisel dokunulmazlıklar gibi konulara ilişkin panel ve etkinlikler düzenlenecek.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Cenevre'de devam eden BM Silahsızlanma Konferansı'nda da konuşma yapması bekleniyor.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumu, 23 Mart'a kadar devam edecek.