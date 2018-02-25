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Gelin ve damat dehşeti yaşadı

'ın Odisha eyaletinde bir çifte hediyesi olarak gönderilen paketin sı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, gelin ise ağır yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 21:08 Güncelleme Tarihi: 25.2.2018 01:57
Gelin ve damat dehşeti yaşadı

'ın Odisha eyalentinde 18 Şubat'ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi.

DAMAT VE BÜYÜKANNE HASTANEDE ÖLDÜ

den birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin sı sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.

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Gelin ve damat dehşeti yaşadı
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