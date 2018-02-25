Horlamak yaşlandırıyor

Çinli bilim adamlarının yaptığı araştırma, yoğun horlayan insanların diğerlerine göre daha hızlı yaşlandığını gösterdi. Çalışma, çok yüksek sesle horlamaların hücrelerin daha hızlı yaşlanmasına neden olarak DNA'ya zarar verdiğini ortaya koydu. 2 bin 640 hastayı kapsayan sekiz araştırmanın verilerini inceleyen uzmanlar, horlama ile hücrelerin genç ve sağlıklı kalmasını sağlayan tolomer uzunluğu arasında bir bağ olduğunu keşfetti. Nefes almayı zorlaştıran yoğun horlamaların tolomer kısalmasına neden olarak hücreleri yaşlandırdığı ve kanser riskini arttırdığı belirlendi.

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