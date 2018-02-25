İsviçre'de çığ felaketi: 1 ölü, 3 yaralı

İsviçre Alplerinin İtalyan sınırında çığ düşmesi nedeniyle bir dağcının yaşamını yitirdiği, üçünün yaralandığı bildirildi.

İsviçre Haber Ajansı SDA'nın haberine göre, Valais Kantonu Polisi, dün öğleden sonra Arolla Vadisi yanındaki Aiguille de la Tsa Dağı'nın 3 bin 500 metresindeki bir kulübeden ayrılan dört dağcının çığ nedeniyle sürüklendiğini açıkladı.

Yaralı olarak kurtarılan dağcılar helikopterle Sion kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Dağcılardan 40 yaşında olduğu belirtilen bir kadının gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı diğer üç kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen ay İsviçre Alplerinde meydana gelen üç ayrı çığ düşmesi sonucu üç dağcı yaşamını yitirmişti.