Kalp hastalığına pancar suyu

ABD'nin Indiana Üniversitesi'nde yapılan çalışma, pancar suyunun kalp yetmezliği olan hastaların egzersiz kapasitesini arttırdığını gösterdi. Uzmanlar, kalp yetmezliği olan sekiz hastada pancar suyunun etkilerini test etti. Araştırma sonucunda pancarda bulunan nitrat adı verilen maddenin vücutta nitrik oksite dönüşerek kalp kasının daralmasını engellediği, kan dolaşımını kolaylaştırarak hastaların egzersiz kapasitesini olumlu yönde etkilediği görüldü. Araştırmanın sonuç raporunda pancar suyu takviyesinin oksijen alımında ve kalp hastalarının gücünde belirgin artış sağladığı belirlendi. Araştırma ekibinden Profesör Andrew Coggan, kalp hastalarının yeterli egzersiz yapması yaşam kalitesi açısından hayati önem taşıdığını belirterek çalışmanın önemine vurgu yaptı. Çalışmanın detayları Journal of Cardiac Failure dergisinde yayımlandı.

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